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YouTube удалил немецкоязычный канал RT DE

Анастасия Волоснова

Общество
YouTube удалил немецкоязычный канал RT DE
Фото: pixabay.com

Видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. Об этом рассказала руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

По ее словам, YouTube также удалил канал Der Fehlende Part (DFP). Удаление произошло без права восстановления, написала в своем Telegram-канале Токтосунова.

Канал RT DE находился на четвертом месте в YouTube среди немецкоязычных СМИ. Аналитику проводили в категории «Новости и политика».

До этого Роскомнадзор пригрозил применить оборотные штрафы в отношении Google и Facebook за неудаление запрещенного контента. Решения примут в отношении тех компаний, которые нарушают требования Роскомнадзора на систематической основе. Решения суда о наложении штрафов более чем на 130 миллионов рублей уже имеются.

В среду, 22 сентября, Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей в Российской Федерации. В список уже вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, соцсеть «ВКонтакте» и многие другие.

В ведомстве отметили, что с 1 февраля текущего года в силу вступил закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним платформы обязаны самостоятельно блокировать запрещенную информацию.

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