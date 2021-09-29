Диетолог назвала три главных «осенних» витамина, которые нужно принимать женщинам после 40 лет

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В профилактических дозах женщины после 40 лет осенью могут принимать витамины D, B и C. Увеличение дозировки или прием других витаминов допустимы только после консультации с врачом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Марина Макиша.

Она отметила, что осенью организму особенно необходим витамин D.

— В осенне-зимний период обязательно нужно принимать витамин D. Но сначала желательно сдать анализы: узнать, есть ли его нехватка. Если нет дефицита — принимать в профилактической дозировке, если есть — скорректировать по рекомендации врача, — посоветовала Макиша.

Для борьбы со стрессом и депрессивными состояниями можно принимать витамины группы B, рекомендовала врач. Это поможет снизить утомляемость, отметила диетолог.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что витамин C стоит употреблять, если человек ест недостаточно фруктов и овощей.

— Можно принимать витамин C, если в осенне-зимний период количество овощей и фруктов в рационе сокращается, — рассказала Макиша.

При этом увеличивать дозировку витаминов и принимать другие добавки можно только после консультации со специалистом, заключила врач.

В свою очередь, как рассказала «ВМ» врач-диетолог Елена Соломатина, при возникновении дефицита витамина D в рацион следует включить морские продукты с высоким содержанием жира. Также сюда следует добавить яичный желток, молоко, сметану.