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Солнечный гормон: для чего нам нужен витамин D и где его взять

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Солнечный гормон: для чего нам нужен витамин D и где его взять
Витамин D обладает антибактериальным действием / Фото: Скриншот видео на youtube / Первый канал

Недостаточное количество витамина D в организме может стать причиной развития остеомаляции, депрессии и снижения иммунного ответа на вирусные инфекции. Для чего нужен «солнечный» гормон, как правильно диагностировать его нехватку и в каких продуктах его больше всего, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Признаки дефицита витамина D

По словам эксперта, в особой группе риска находятся те россияне, которые проживают в регионах с наименьшим количеством солнечных дней:

— Москвичи в этот список тоже входят, так как у нас не самый солнечный регион.

По словам эксперта, первым сигналом, свидетельствующим о дефиците витамина D, служат физические изменения, которые человек может самостоятельно обнаружить.

— Прежде всего, меняется походка, так как начинает развиваться остеомаляция — заболевание, характеризующееся недостаточной минерализацией костной ткани. Соответственно, наступает мышечная слабость, появляются сложности при выполнении физических нагрузок, человеку тяжело даже подниматься по ступенькам, — подчеркнула Соломатина.

Следующим признаком дефицита витамина D, уточнила эксперт, является ухудшение настроения. У некоторых людей, по словам врача, наступает депрессия.

— Нехватка этого элемента поводит также к развитию рахита с характерной симптоматикой, особенно у детей. И хоть сейчас этот недуг встречается крайне редко, есть ряд болезней, которые могут проявить себя при недостатке витамина: остеопороз, диабет, астма и псориаз, — перечислила диетолог.

Вирусные заболевания и снижение иммунитета — еще одна угроза, которая подстерегает тех, у кого в организме отсутствует «солнечный гормон».

— Особенно сейчас, когда начался сезон простудных заболеваний и не дремлет коронавирус, есть необходимость позаботиться о защите организма, повысив дефицит этого гормона, иначе болезни атакуют мгновенно ослабленный иммунитет, — предупредила собеседница «ВМ».

Как исправить ситуацию

Чтобы пополнить запас витамина D в организме, диетолог рекомендует включить в свой рацион морские продукты и молочку.

— Конечно, лидером по содержанию этого элемента по праву считается рыба. В печение трески достаточное количество полезного продукта, чтобы пополнить запас витамина D всей семье. Любая жирная рыба — сельдь, треска, тунец — тоже считается прекрасным источником полезного вещества. Яичный желток, рыбий жир, молоко и сметана тоже включены в список продуктов, в которых максимальное содержание полезного гормона, — заверила врач.

Чем опасен переизбыток

Как известно, не только отсутствие биологически активного вещества может быть опасным для здоровья, но и его перенасыщение.

— Переизбыток витамина D, порой, становится причиной неблагоприятных последствий для организма. Мы получаем обратный эффект — начинается повреждение костной и мышечной ткани, развивается гиперкальциемия, когда повышается содержание кальция в крови. Этот процесс, в свою очередь, негативно влияет на работу почек, сердца, легких и кровеносных сосудов, — предупредила Соломатина.

Эксперт отметила, что дозировку витамина должен назначать врач после проведения необходимых анализов.

Чтобы определить уровень витамина D (недостаток или переизбыток), по словам диетолога, необходимо сдать анализ крови.

— Забор крови для выявления проблемы осуществляется из вены. Сначала специалисты рассматривают уровень общего витамина D в сыворотке крови Анализ проводится натощак. Название у этого исследование звучит следующим образом — 25-OH витамин D, — уточнила собеседница «ВМ».

Результаты исследования готовятся на протяжении нескольких дней. Если обнаружена проблема, назначается курс лечения, после чего пациенту рекомендуется сдать повторный анализ.

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