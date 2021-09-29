Весь общественный транспорт России предложили оснастить видеонаблюдением

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Общественный транспорт, в первую очередь автобусы и маршрутки, нужно оборудовать видеорегистраторами, которые будут вести не только съемку ситуации на дороге, но и в салоне транспортных средств. Это поможет повысить безопасность других участников дорожного движения и пассажиров. Такое предложение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

По его словам, для оборудования транспорта такими приборами нужно утвердить определенный стандарт технических устройств, которые будут проводить видеосъемку. Это поможет избежать коррупционной составляющей в данном вопросе.

— Мы же ввели стандарт, что в каждой полицейской машине должен быть встроенный видеорегистратор. А на груди полицейских хотят разместить камеры. И в общественном транспорте это будет не худшей инициативой, если такой закон будет принят и камера будет находиться внутри пассажирского транспорта. Будет возможность наблюдения как за водителем, так и за окружающей средой, что поможет пресечь противоправные и противозаконные действия, а также ложные обвинения, — сказал собеседник «ВМ».

Инциденты в автобусах

В августе в центре Воронежа в автобусе произошел взрыв. На момент происшествия в салоне транспортного средства находилось 35 человек. В результате произошедшего пострадали 24 человека, еще двое скончались.

В начале июля правоохранители задержали подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области. Во время поездки по маршруту город Азов — село Круглое 51-летний мужчина достал нож и кинулся на пассажиров. В результате инцидента на месте скончалась 33-летняя женщина. Кроме того, 61-летняя и 55-летняя женщины пострадали и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее аналогичный случай произошел в рейсовом автобусе, который следовал из Красноярска в Минусинск. Мужчина во время поездки ранил ножом водителя и еще трех пассажиров. Позднее его госпитализировали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, прокуратура поставила ход расследования на контроль.