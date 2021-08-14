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Число пострадавших при взрыве воронежского автобуса увеличилось до 24 человек

Виктория Сикерина

Происшествия
Число пострадавших при взрыве воронежского автобуса увеличилось до 24 человек
Фото: Скриншот с видео

Число пострадавших от взрыва в автобусе на одной из центральных улиц Воронежа увеличилось до 24 человек. Об этом сообщил в субботу, 14 августа, губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Также он отметил, что два человека в результате произошедшего скончались.

Взрыв в автобусе произошел вечером 12 августа в центре Воронежа около торгового центра «Галерея Чижова». На момент происшествия в салоне транспортного средства находилось 35 человек.

После по данному факту было возбуждено уголовное дело и начато расследование. В нем принимают участие специалисты Национального антитеррористического комитета. Ведомственный оперативный штаб контролирует деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий происшествий.

Также материалы с места трагедии изучают специалисты по взрывотехники из Федеральной службы безопасности и криминалисты Следственного комитета.

Помимо этого, Александр Гусев, губернатор Воронежской области, заявил, что пострадавшие получат материальную компенсацию, а также бесплатную психологическую помощь.

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