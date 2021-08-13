Обстоятельства взрыва автобуса в Воронеже устанавливают специалисты из ФСБ и СК РФ

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Установление причин взрыва в автобусе в Воронеже продолжается. Об этом сообщили на официальном сайте Национального антитеррористического комитета в пятницу, 13 августа.

В настоящий момент специалисты по взрывотехнике из Федеральной службы безопасности России и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета исследуют материалы, которые были взяты с места взрыва.

Отметим, что в пятницу, 13 августа, доктор военных наук Константин Сивков оценил версию взрыва газового баллона у одной из пассажирок воронежского автобуса. По его словам, это одна из наиболее вероятных причин. Однако не рассматривать остальные версии нельзя.

Одним из аргументов своей позиции специалист назвал тот факт, что в случае взрыва газового баллона крупные осколки попали бы в большее число людей. Поэтому доктор военных наук не исключает, что трагедия могла произойти из-за террористической операции с использованием самодельного взрывного устройства. Версия с газовым баллоном, по оценке Константина Сивкова, имеет 70 процентов вероятности, а с терактом — 30.

Напомним, что вечером 12 августа в центре Воронежа прогремел взрыв в автобусе. В результате произошедшего погибли два человека.