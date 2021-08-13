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Национальный антитеррористический комитет расследует взрыв в Воронеже

Татьяна Плотникова

Происшествия
Национальный антитеррористический комитет расследует взрыв в Воронеже
Фото: Telegram-канал Life Shot

Участие в расследовании взрыва в автобусе в Воронеже принимают специалисты Национального антитеррористического комитета (НАК). Об этом в пятницу, 13 августа, рассказали в ведомстве.

Оперативный штаб НАК координирует деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий происшествия. В рамках расследования криминалисты обследовали место взрыва. Отрабатываются различные версии.

Тем временем следственные действия на месте происшествия завершены, коммунальщики приводят в порядок улицу: собирают обломки и осколки стекла, упаковывают их в пластиковые пакеты. Поврежденный автобус пока остается на дороге, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел около торгового центра «Галерея Чижова». В момент происшествия в автобусе находилось 35 пассажиров. От полученных травм скончалась женщина, еще 17 человек пострадали.

В качестве одной из версий причины случившегося рассматривается взрыв газового баллона, рассказал вице-губернатор Воронежской области, подчеркнув, что делать выводы рано.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил его на контроль на контроль в центральном аппарате. По поручению Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты и следователи.

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