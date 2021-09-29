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В МИД сообщили, что ограничения Франции из-за вакцины затрудняют работу РФ на международном поле

Михаил Алимов

Политика
В МИД сообщили, что ограничения Франции из-за вакцины затрудняют работу РФ на международном поле
Фото: Пресс-служба Совфеда

Ограничения Франции в отношении российской вакцины «Спутник V» затрудняют передвижение для отечественных дипломатов и мешают их работе в международных организациях, расположенных на французской территории. Кроме того, они нарушают положения документов Европейского совета. Об этом в среду, 29 сентября, РИА Новости сообщили в МИД РФ.

— Рассматриваем введенные ограничения как нарушение Парижем положений действующего в рамках Совета Европы Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах, в соответствии с которым французская сторона обязана обеспечить беспрепятственный въезд и пребывание официальных делегаций, — рассказал агентству представитель ведомства.

По его словам, такие действия затрудняют работу представителей отечественной дипмиссии на территории Франции.

23 сентября член делегации Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что российской делегации на сессии ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу из-за непризнания вакцинации «Спутником V» в ЕС. По его словам, российская делегация прибыла из «красной зоны», поэтому может передвигаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи. Однако привитые вакциной Pfizer делегации не имеют подобных ограничений.

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