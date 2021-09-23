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Российской делегации на ПАСЕ запретили свободно перемещаться из-за «Спутника V»

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Политика
Российской делегации на ПАСЕ запретили свободно перемещаться из-за «Спутника V»
Фото: Council of Europe / Candice Imbert

Российской делегации на сессии ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу из-за непризнания вакцинации «Спутником V» в ЕС. Об этом рассказал в четверг, 23 сентября, член делегации Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

По его словам, российская делегация прибыла из «красной зоны», поэтому может передвигаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи. Однако привитые вакциной Pfizer делегации не имеют подобных ограничений.

— Как-то это все выглядит не очень, — отметил Круглый, слова которого приводит РИА Новости.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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