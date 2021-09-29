Минздрав предложил ввозить незарегистрированные в России вакцины

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Министерство здравоохранения России предлагает разрешить ввоз в страну незарегистрированных лекарств. Они пойдут в клиники международного медицинского медкластера в Сколкове. Об этом в среду, 29 сентября, говорится в поправках к законам «Об обращении лекарственных средств» и «О Международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Отмечается, что Росздравнадзор должен регламентировать выдачу лекарств клиникам. В перспективе такое решение позволит ввозить в Россию иностранные вакцины.

Учреждения станут уведомлять фонд Международного медицинского кластера о всех побочных эффектах зарубежных лекарств, их нежелательных воздействиях. Фонд должен отреагировать и решить вопрос с такими препаратами — применить меры, чтобы избавиться от их негативных последствий и не допустить их в будущем, передает «Коммерсант».

До этого директор контрактно-исследовательской компании, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может признать российскую вакцину «Спутник V» из-за обнаружения на производстве недочетов, которые нужно изменить.

В России на сегодняшний день зарегистрированы пять вакцин от коронавируса. Помимо «Спутника V», это «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Всемирной организацией здравоохранения одобрены шесть вакцин от COVID-19. Это препараты от компаний Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac.