Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минздрав предложил ввозить незарегистрированные в России вакцины

Михаил Алимов

Общество
Минздрав предложил ввозить незарегистрированные в России вакцины
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Министерство здравоохранения России предлагает разрешить ввоз в страну незарегистрированных лекарств. Они пойдут в клиники международного медицинского медкластера в Сколкове. Об этом в среду, 29 сентября, говорится в поправках к законам «Об обращении лекарственных средств» и «О Международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Отмечается, что Росздравнадзор должен регламентировать выдачу лекарств клиникам. В перспективе такое решение позволит ввозить в Россию иностранные вакцины.

Учреждения станут уведомлять фонд Международного медицинского кластера о всех побочных эффектах зарубежных лекарств, их нежелательных воздействиях. Фонд должен отреагировать и решить вопрос с такими препаратами — применить меры, чтобы избавиться от их негативных последствий и не допустить их в будущем, передает «Коммерсант».

До этого директор контрактно-исследовательской компании, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может признать российскую вакцину «Спутник V» из-за обнаружения на производстве недочетов, которые нужно изменить.

В России на сегодняшний день зарегистрированы пять вакцин от коронавируса. Помимо «Спутника V», это «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Всемирной организацией здравоохранения одобрены шесть вакцин от COVID-19. Это препараты от компаний Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac.

Читайте также:
разрешение ввозаМинздрав РФВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Северный поток: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Этический кодекс для Электроника

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Все мнения
О проекте