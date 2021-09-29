Мишустин одобрил создание ОЭЗ в трех российских областях

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В Оренбургской, Ивановской и Смоленской областях создадут особые экономические зоны (ОЭЗ). Их появление в среду, 29 сентября, одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— В Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях будут созданы новые особые экономические зоны (ОЭЗ), что станет дополнительным стимулом для развития этих регионов, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

ОЭЗ получат названия «Оренбуржье», «Иваново» и «Стабна». На их территории разместят различные компании.

Например, в Оренбургской области расположатся не менее восьми производящих корпораций, которые будут поставлять пластиковые трубы, батареи, перерабатывать мясо и не только. В «Оренбуржье» региональное правительство вложит 1,67 миллиарда рублей, а к 2030 году объем частных инвестиций превысит 8,9 миллиарда.

В «Иваново» откроют пять предприятий, в которые частные лица вложат свыше восьми миллиардов рублей.

— В Смоленской области будет открыта ОЭЗ «Стабна», где планируется реализовать не менее шести инвестпроектов. В частности, построить фабрику по производству трикотажного полотна, предприятие по сборке грузовиков-внедорожников, завод по переработке торфа. Объем частных инвестиций в проекты составит около 10,5 млрд рублей, — сообщает пресс-служба.

Открытие таких ОЭЗ даст регионам новые рабочие места.

До этого правительство и бизнес согласовали основные вопросы изменения налогов. Мишустин отметил, что властям и бизнесу удалось наладить конструктивный диалог по изменению налогов и договориться об их основных параметрах.

Он призвал предпринимателей совершать социально ориентированные действия, которых ждут россияне.