Правительство и бизнес согласовали основные вопросы изменения налогов

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Постоянный диалог между бизнесом и властью очень важен. Правительство РФ стремится сделать для предпринимателей комфортные условия. Об этом в четверг, 23 сентября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Постоянный диалог между правительством и предпринимателями — это очень важная часть эффективного государственного управления. Правительство и Российский союз промышленников и предпринимателей успешно сотрудничают по всем основным направлениям, мы стремимся сделать так, чтобы условия ведения бизнеса были комфортными и предсказуемыми, — сообщил он.

Министр отметил, что властям и бизнесу удалось наладить конструктивный диалог по изменению налогов и договориться об их основных параметрах.

Мишустин призвал предпринимателей совершать социально ориентированные действия, которых ждут россияне.

— Уважаемые представители бизнеса, конечно, это ваше право распоряжаться и решать, как распоряжаться всеми заработанными средствами. Но сейчас во всем мире главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие своего дела и своей страны, — передает его слова РИА Новости.

У власти и бизнеса есть общие интересы — необходимо развивать экономику и повышать качество жизни людей, считает Мишустин.

До этого Минфин раскрыл подробности повышения налога на прибыль в России. Повышение налога на прибыль для компаний, которые выплачивают дивиденды в ущерб капитальным вложениям, коснется лишь немногочисленных предприятий. Предложенный законопроект не предусматривает дифференциации для компаний по форме собственности или отрасли. Зависимость есть лишь от объема дивидендов относительно уровня капитала.