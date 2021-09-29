Первый экогород планируют создать в России

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Первый в России экогород планируют создать в Байкальске — небольшом промышленном городке, расположенном в Иркутской области.

Город получил известность благодаря целлюлозно-бумажному комбинату. Крупное промышленное предприятие десятилетиями засоряло отходами озеро Байкал. В 2013 году он был закрыт, но последствия ощущаются до сих пор. Поэтому в ближайшее время планируется осуществить работы по рекультивации территории и цеха очистных сооружений комбината.

Кроме того, в городе намерены обновить инфраструктуру, построить лыже-роллерную трассу, велодорожки, горнолыжный и санаторный комплексы. Реконструкции подвергнутся система теплоснабжения и инженерные системы. Также запланированы работы по созданию нового паркового пространства в районе реки Харлахты и благоустройство набережной, передает издание «Царьград».

Масштабные изменения затронут и транспортную систему, в Байкальске также внедрят систему «умный город».

До этого на выставке в Москве представили образец водоробуса, который будет работать на водородном двигателе. Данный вид транспорта позволит существенно снизить количество вредных выбросов в атмосферу.