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Андрей Бочкарев: Центр спорта и образования «Самбо-70» ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Андрей Бочкарев: Центр спорта и образования «Самбо-70» ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы
Фото: Пресс-служба МУФ
Россия, Москва, улица Губкина Карта всех событий

Центр спорта и образования «Самбо-70» ввели в эксплуатацию на улице Губкина в столичном районе Гагаринский. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На улице Губкина, дом 6, введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Самбо-70». Это первая специализированная школа спортивной гимнастики, построенная за последние десять лет, — рассказал заммэра.

По его словам, площадь четырехэтажного здания превышает 4,7 тысячи квадратных метров. Оно состоит из двух частей: четырехэтажной административной части и двухэтажной части, в которой расположен гимнастический зал.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в свою очередь добавил, что новый комплекс позволит тренироваться до 100 спортсменам одновременно.

— В здании предусмотрены зал хореографии и аэробики, оснащенный хореографическими станками и зеркалами на 18 занимающихся, тренажерный зал с современными тренажерами, группа медико-реабилитационных помещений, спортивный гимнастический зал 36 на 36 метров с современным оборудованием и спортивными ямами для занятий гимнастикой, — уточнил он.

Загрутдинов отметил, что прилегающую территорию благоустроили и озеленили. На ней расположились спортивная площадка для воркаута со специальным покрытием, предназначенная для подготовки к сдаче норм ГТО, а также площадка для мини-футбола, баскетбола и волейбола. Вокруг площадки организовали дорожки для бега.

Как пояснил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, строительство ФОКа «Самбо-70» проходило с регулярными проверками специалистов Центра экспертиз (ЦЭИИС).

— По заданию комитета эксперты ЦЭИИС выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований: начиная с качества бетонных работ и заканчивая отделкой помещений, — рассказал Войстратенко, отметив, что также контролировалось соблюдение строителями противоэпидемических требований.

В прошлом месяце ввели в эксплуатацию школу «Самбо-70» в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы, которую инвестор передал городу.

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