«Ценности начали расходиться»: Исхаков рассказал о причинах развода с Гагариной

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Фотограф Дмитрий Исхаков поделился подробностями личной жизни. В 2020 году у него произошел развод с певицей Полиной Гагариной, а сейчас, в 2021 году, он отстаивает свои права на то, чтобы видеться с их общей дочерью Мией.

В интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак» Исхаков рассказал, почему отношения с Гагариной стали рушиться.

— Думаю, что у нас приоритеты и ценности начали расходиться. Это не произошло мгновенно в один день. Где-то мы не уследили. Ты же не отдаешь себе отчета, не анализируешь постоянно. Ты пребываешь в каком-то процессе. Мы носились страшно, был китайский проект… — вспоминает фотограф.

В 2019 году Полина Гагарина приняла участие в китайском музыкальном проекте Singer и заняла там пятое место. Во время участия вместе с певицей на съемках постоянно присутствовал и супруг. Он вспоминает, что участие в проекте отнимало много сил и физических, и эмоциональных.

— Это был очень непростой опыт. Два раза в неделю в течение трех месяцев мы летали туда и обратно. Репетиции, выступления. Самолет домой. И через несколько дней — опять в Китай. Это было что-то особенное. Я не люблю жаловаться, я крепкий парень, но после этого я «сбойнул» и понял, что нужно успокоительного попить. После такого мы год восстанавливались. Мы вместе делали одно дело. Может, она скажет по-другому. Это серьезный эмоциональный и энергетический вклад. Я ни о чем не жалею… Много прекрасных воспоминаний осталось, — рассказал фотограф.

По одной из версий, которые обсуждаются в соцсетях, Гагарина подала на развод из-за того, что супруг мало зарабатывал. В интервью он рассказал, что никогда альфонсом не был и брал часть семейных трат на себя, однако уровень своего дохода назвать отказался.

16 сентября бывший муж Полины Гагариной подал иск в суд: он хочет видеться с детьми. Певица прокомментировала ситуацию в своем аккаунте в Instagram.