Врач назвал последствия постковидного синдрома

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При постковидном синдроме у человека могут обостриться существующие хронические заболевания, появиться головная боль, слабость и ухудшение памяти. Об этом в среду, 29 сентября, заявил врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

— В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше, — рассказал он в интервью радио Sputnik.

По его словам, помимо обострения хронических заболеваний у человека могут появиться с нуля некоторые патологии, которые не связаны с симптомами постковидного синдрома.

Водовозов также рассказал, как вакцинация влияет на постковидный синдром. Он отметил, что прививка после окончания болезни может уменьшить последствия от вируса. Пока данные на этот счет еще накапливаются, но уже есть примеры, когда симптомы либо значительно уменьшаются, либо пропадают совсем.

До этого доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал продукты, которые необходимо исключить из рациона при постковидном синдроме. Нужно по возможности убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис, а также еще несколько продуктов.