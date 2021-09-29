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Россиян начали лечить от постковидного синдрома уникальным комплексом

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Технологии
Россиян начали лечить от постковидного синдрома уникальным комплексом
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Российские компании закупают и арендуют разработанные отечественными учеными комплексы нейрореабилитации, которые помогают их сотрудникам справляться с постковидным синдромом. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Почти 80 процентов переболевших коронавирусом сталкиваются с серьезными нарушениями не только общего здоровья, но и психоэмоционального состояния и когнитивных способностей. Конечно, это мешает людям вернуться к нормальной жизни и профессиональной деятельности. Как отметили в пресс-службе, сотрудники некоторых российских компаний уже прошли уникальные нейротренинги, а некоторые организации приобрели у разработчиков комплексы для постоянного пользования.

— Проведение постковидной нейрореабилитации помогает людям быстрее восстановиться, в частности мы это увидели по итогам тренинга с помощью комплекса нейрореабилитации, — приводит пресс-служба слова лидера рабочей группы NeuroNet Андрея Иващенко.

По его словам, граждане, прошедшие реабилитацию, очень хорошо отзываются о действии нейротренингов. Те, кто прошли программу полностью, отметили улучшение общего эмоционального состояния и памяти, нормализовали сон, справились с апатией, тревожностью и другими проявлениями постковидного синдрома.

Как рассказал, врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов, при постковидном синдроме у человека могут обостриться существующие хронические заболевания, появиться головная боль, слабость и ухудшение памяти. В основном синдром течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше.

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