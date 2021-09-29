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Врач назвала три главных витамина, без которых женщины быстрее стареют

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач назвала три главных витамина, без которых женщины быстрее стареют
Фото: Pexels

К преждевременному старению кожи у женщин может привести дефицит нескольких витаминов, а также недостаток других полезных микроэлементов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала трихолог и косметолог Татьяна Егорова.

— Витамин D однозначно. А также С и железо. Это самые важные и основные, — сказала она.

Врач отметила, что принимать медицинские препараты, которые восполняют дефицит тех или иных витаминов, минералов или микроэлементов, нужно исключительно по рекомендации врача. При этом заранее нужно сдать анализы, которые выявят такой недостаток.

— Сначала доза насыщения дается, потом поддерживающая. Все очень индивидуально, поэтому должно быть под контролем. Потому что превышение дозы может привести к пагубным последствиям. Это очень тонко, — заключила Егорова.

Врач-терапевт больницы «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге Наталья Лагнина рассказывала в беседе с «ВМ», что большинство россиян испытывают дефицит витамина D в крови, который крайне важен для поддержания нормального состояния организма и профилактики различных заболеваний.

Значение витамина Д трудно переоценить, ведь он выполняет значительное количество функций. Его дефицит в организме может приводить к рахиту у детей, именно поэтому его часто добавляют в детские смеси. Также он принимает участие в профилактике остеопороза. Кроме того, при нормальной концентрации витамин снижает риск развития диабета, а у пациентов с сахарным диабетом снижает риск развития хронических осложнений.

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