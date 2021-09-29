Андрей Бочкарев: В Басманном районе завершается строительство дома для участников программы реновации

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, Бауманская улица, 47 Карта всех событий

В Басманном районе ЦАО завершается основной объем работ по строительству жилого дома для участников программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Возведение многоэтажки ведется на Бауманской улице, владение 47/1.

— Жилой дом для переселения участников программы реновации площадью 31,1 тысячи квадратных метров рассчитан на 274 квартиры, его высота не превышает 10 этажей. В доме предусмотрена подземная автостоянка, — рассказал заммэра, отметив, что новостройку введут в эксплуатацию до конца года.

По словам Бочкарева, в настоящее время специалисты завершают благоустройство прилегающей территории, где появятся спортивные и детские площадки, а также места для отдыха взрослых.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в свою очередь добавил, что особенностью внешнего облика здания станут композиция фасадов с арочными окнами и переменная этажность здания.

— По планам переселение участников программы реновации в этот дом начнется в 2022 году, — уточнил он.

Сергей Левкин напомнил, что в этом году на территории ЦАО уже ввели 34 объекта недвижимости, общая площадь которых составила порядка 490 тысяч квадратных метров. Среди них восемь жилых домов на 216 тысяч квадратных метров и 11 объектов на 170 тысяч квадратных метров, представляющих собой гостиницы и другие места временного проживания. В общей сложности в 2021-м в ЦАО планируют построить более 600 тысяч «квадратов» недвижимости.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

21 сентября Андрей Бочкарев сообщил, что за время действия программы реновации в Москве в новое жилье переехали более 39 тысяч ее участников.