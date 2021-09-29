Сергей Собянин поздравил с днем рождения актрису Аллу Демидову

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму народной артистке РСФСР Алле Демидовой, которая 29 сентября отмечает 85-летие.

— Ваши блистательные театральные работы способствовали росту популярности легендарной «Таганки», покорив сердца многочисленных зрителей в нашей стране и за рубежом. Богатая галерея женских образов создана Вами в кино. В Вашем творческом багаже — десятки ярких литературных проектов, которые по-новому открывают для публики поэтическую классику, — говорится в тексте телеграммы.

Алла Демидова родилась в 1936 году в Москве. В 1957 году, будучи студенткой третьего курса экономического факультета МГУ, она начала играть в студенческом театре. Тогда же состоялся ее дебют на экране в эпизодической роли в фильме «Ленинградская симфония».

В 1964 году Демидова стала одной из ведущих актрис Театра на Таганке.

Зрители также запомнили ее по ролям в кинокартинах «Живой труп», «Дневные звезды», «Мешок без дна», «Чайка», «Зеркало», «Вся королевская рать» и другим.

В 1988 году онаосновала собственный театр «А». В 1980-х годах Алла Демидова начала вести на телевидении авторские программы.

Награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, а также многими профессиональными премиями.