«Оба много раз уходили»: Дмитрий Исхаков рассказал, кто первым заговорил о разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков рассказал о том, как начали рушиться его отношения с экс-супругой Полиной Гагариной. Их союз просуществовал семь лет, однако в 2020 году пара объявила о расставании.
— Мы оба много раз уходили, хлопали дверьми. Мы как обычная семья. Когда ты много лет живешь с человеком, а мы прожили семь лет, ты должен начать работать над этим. Ты не можешь рассчитывать на то, что все будет цвести бурным цветом. Мне кажется, что всегда стоит использовать все возможные шансы и только потом сдаваться. Если есть ради чего, можно выдержать любое «как», — говорит фотограф в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».
Исхаков считает, что на момент расставания еще были шансы на воссоединение, однако сейчас, по прошествии времени, восстанавливать отношения он не хочет.
— Когда с холодной головой смотришь, я думаю, мы все друг другу дали. Я бы не хотел какого-то ренессанса и попыток, — рассказывает экс-супруг Гагариной.
Во время брака со звездой фотограф много времени уделял карьере супруги — помогал ей и поддерживал морально.
— Танго танцуют двое. Это общая ответственность. Может, я где-то недожал, должен был заняться собой, своими проектами. Я потерял себя, — говорит фотограф.
Ранее Исхаков рассказал, что стало причиной развода с Гагариной.