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«Оба много раз уходили»: Дмитрий Исхаков рассказал, кто первым заговорил о разводе

Анна Михалюк

Общество
«Оба много раз уходили»: Дмитрий Исхаков рассказал, кто первым заговорил о разводе
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Фотограф Дмитрий Исхаков рассказал о том, как начали рушиться его отношения с экс-супругой Полиной Гагариной. Их союз просуществовал семь лет, однако в 2020 году пара объявила о расставании.

— Мы оба много раз уходили, хлопали дверьми. Мы как обычная семья. Когда ты много лет живешь с человеком, а мы прожили семь лет, ты должен начать работать над этим. Ты не можешь рассчитывать на то, что все будет цвести бурным цветом. Мне кажется, что всегда стоит использовать все возможные шансы и только потом сдаваться. Если есть ради чего, можно выдержать любое «как», — говорит фотограф в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

Исхаков считает, что на момент расставания еще были шансы на воссоединение, однако сейчас, по прошествии времени, восстанавливать отношения он не хочет.

— Когда с холодной головой смотришь, я думаю, мы все друг другу дали. Я бы не хотел какого-то ренессанса и попыток, — рассказывает экс-супруг Гагариной.

Во время брака со звездой фотограф много времени уделял карьере супруги — помогал ей и поддерживал морально.

— Танго танцуют двое. Это общая ответственность. Может, я где-то недожал, должен был заняться собой, своими проектами. Я потерял себя, — говорит фотограф.

Ранее Исхаков рассказал, что стало причиной развода с Гагариной.

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