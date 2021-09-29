Андрей Бочкарев: Реконструкция Шоссейной улицы в составе Юго-Восточной хорды завершена на треть

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Реконструкция Шоссейной улицы в рамках строительства четвертого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) завершена на треть. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках строительства нового участка ЮВХ от Шоссейной улицы до улицы Полбина сегодня проводится реконструкция Шоссейной улицы с целью ее полноценной интеграции в состав новой хорды. Готовность строительно-монтажных работ составляет почти 33 процента, — рассказал заммэра.

По его словам, почти на 50 процентов закончено устройство наружных инженерных сетей и на 21 процент — благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в свою очередь, добавил, что на четвертом участке ЮВХ в настоящее время идут работы по устройству основного хода трассы и завершена реконструкция улицы Полбина.

— Всего здесь появится пять съездов и две эстакады, также ожидается монтаж шумозащитных экранов и подпорных стен. После завершения всех работ на участке, которое намечено на 2022 год, он станет органичной частью хорды и поможет разгрузить традиционно перегруженные участки улично-дорожной сети юго-восточного сектора столицы, — отметил Юрий Кравцов.

Открытие Юго-Восточной хорды значительно улучшит транспортное обслуживание юга и юго-востока Москвы, а также округов Новой Москвы.

До этого руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что до конца 2023 года в Москве появится новая дорожная сеть из трех хорд и Южной рокады. Он пояснил, что будет завершено строительство Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд.