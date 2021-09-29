В России создадут ГОСТ для «умных» домов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В новых жилых домах в России планируется сделать обязательным установку автоматических смарт-систем. Их будет включать новый ГОСТ для домов.

Минцифры планирует к марту 2022 года внести поправки в строительные нормы. Это следует из проекта дорожной карты по развитию отрасли связи, которую ведомство разрабатывает совместно с операторами, передает газета «Известия».

Автоматические смарт-системы будут включать в себя запуск и контроль за работой системами отопления и водоснабжения, автоматическую сигнализацию и многое другое.

Умную электронику будут устанавливать по желанию клиента и за отдельную плату. Если нововведение вступит в силу и станет государственным стандартом, то это отразится на стоимости жилья, считают эксперты.

В среду, 29 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Басманном районе ЦАО завершается основной объем работ по строительству жилого дома для участников программы реновации. Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В ее рамках предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.