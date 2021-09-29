Лава из вулкана Кумбре-Вьеха добралась до океана

Фото: скриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=p3tnnp0bAoM)

Лава из вулкана Кумбре-Вьеха, расположенного на канарском острове Пальма, добралась до океана. Сообщается, что в районе города Тасакорте наблюдаются небольшие взрывы. Жителей этой местности просят не покидать свои дома.

Специалисты отмечают, что соединение горячих потоков с водой может привести к выбросу вредных газов. В настоящее время кораблям запретили заходить в акваторию, а остров объявлен зоной катастрофы, передает ОТР.

Извержение вулкана началось 19 сентября. Стихия уничтожила большое количество построек и жилых зданий, оставив людей без крова. Более 6000 местных жителей были эвакуированы.

Местные власти оценили нанесенный ущерб как минимум в 400 миллионов евро.

Ранее вулканолог Иван Махоткин назвал главную опасность после извержения вулкана на Канарах. По его словам, ядовитые вещества теперь будут испаряться в атмосферу, и это будет длиться довольно долгое время.