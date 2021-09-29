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Более 22 миллионов выделят на обновление книжного фонда в подмосковных библиотеках

Ирина Игнатенко

Общество
Более 22 миллионов выделят на обновление книжного фонда в подмосковных библиотеках
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 22 миллионов рублей выделят на обновление книжного фонда в библиотеках Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня». Денежные средства выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

В библиотеках региона появятся новые издания с произведениями классической и современной художественной литературы, энциклопедии, словари, справочники. Также планируется пополнить количество научно-популярных изданий, выпущенных в России за последние три года.

Подмосковные библиотеки активно обновляют и модернизируют, в них проходят различные образовательные и развлекательные мероприятия. За первое полугодие2021 года их посетили свыше 6 миллионов человек.

1 октября стартует XII Московский конкурс отзывов и рецензий на новые детские книги «Вдумчивый читатель». Участникам предстоит выбратьи написать рецензии на книги из рекомендательного каталога Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара.

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