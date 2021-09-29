«Я пытался обойти это»: Дмитрий Исхаков объяснил, почему подал иск к Полине Гагариной

Фото: Youtube /Осторожно: Собчак

Экс-супруг певицы Полины Гагариной и фотограф Дмитрий Исхаков рассказал, почему подал иск в суд на свою бывшую жену.

Оказалось, что у экс-супругов возникли разногласия относительно общения их общей дочери Мии с отцом.

— Первой, кто сказал, что нужны адвокаты, была Полина. Я много раз пытался обойти это. Мы не смогли договориться. Я ей сделал лояльное и дружеское предложение с перекосом в ее сторону. Она отказалась. Предложения и по детям, и по материальным активам. Мы много вместе работали. Я подал иск, потому что мы исчерпали все возможности договориться. В моем представлении есть папа, который хочет участвовать в воспитании дочери. Я оплачиваю няню, кружки и буду делать это с удовольствием, пока я буду жив. Я не считаю нормальным, что я не могу войти в дом, даже если Полины там нет, и быть рядом с дочерью. Ее растят няни, но есть папа, который может это делать, — рассказывает Дмитрий Исхаков в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

Сейчас ситуацией занимаются не только адвокаты, но и медиаторы. Уже составлен график посещения дочери и утверждены часы.

— Все зависит от настроения: вчера дают видеться с дочерью, сегодня не дают. Я не знаю, что будет завтра. Никто на Полину не нападает. Мы согласовали бумагу, где прописано, что я имею право приезжать в определенные дни, имею право забирать дочь к себе, на отпуск брать пару раз в году, — говорит Дмитрий Исхаков.

Кроме общей дочери Мии фотограф также хочет посещать сына Полины от первого брака Андрея. Сейчас мальчику 14 лет, а дочке — четыре года.

Фотограф рассказал, кто первым заговорил о необходимости прервать отношения, которые длились семь лет.