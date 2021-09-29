Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин поручил ввести стимулирующие выплаты для медиков за проведение вакцинации

Анастасия Колоскова

Город
Сергей Собянин поручил ввести стимулирующие выплаты для медиков за проведение вакцинации
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Городские власти приняли решение ввести стимулирующие выплат медикам за привлечение к вакцинации. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

На денежное вознаграждение смогут рассчитывать те медицинские работники, кто привлечет к вакцинации или ревакцинации от коронавируса больше человек, чем это предусмотрено планом. За каждого вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет врачи получат по 200 рублей, в возрасте старше 60 лет — 400 рублей.

На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом вакцины прошли пять миллионов горожан, среди которых 1,1 миллиона — старше 60 лет.

Введение стимулирующих выплат должно ускорить вакцинацию (ревакцинацию) жителей Москвы. Прежде всего — наиболее уязвимой к коронавирусу старшей возрастной группы.

В Москве сделать бесплатную прививку от COVID-19 по предварительной записи можно в пунктах на базе поликлиник, а также без записи в местах работы выездных бригад в общественных местах, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому в столице продолжит выдавать подарочные наборы «С заботой о здоровье» вакцинированным москвичам старше 65 лет до конца года.

Читайте также:
Сергей Собянинвыплаты денежных средствВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Северный поток: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Этический кодекс для Электроника

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Все мнения
О проекте