Сергей Собянин поручил ввести стимулирующие выплаты для медиков за проведение вакцинации

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Городские власти приняли решение ввести стимулирующие выплат медикам за привлечение к вакцинации. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

На денежное вознаграждение смогут рассчитывать те медицинские работники, кто привлечет к вакцинации или ревакцинации от коронавируса больше человек, чем это предусмотрено планом. За каждого вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет врачи получат по 200 рублей, в возрасте старше 60 лет — 400 рублей.

На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом вакцины прошли пять миллионов горожан, среди которых 1,1 миллиона — старше 60 лет.

Введение стимулирующих выплат должно ускорить вакцинацию (ревакцинацию) жителей Москвы. Прежде всего — наиболее уязвимой к коронавирусу старшей возрастной группы.

В Москве сделать бесплатную прививку от COVID-19 по предварительной записи можно в пунктах на базе поликлиник, а также без записи в местах работы выездных бригад в общественных местах, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому в столице продолжит выдавать подарочные наборы «С заботой о здоровье» вакцинированным москвичам старше 65 лет до конца года.