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Дарвиновский музей позвал горожан на Фестиваль науки

Ольга Маркова

Развлечения
Дарвиновский музей позвал горожан на Фестиваль науки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Вавилова 57Карта всех событий

Государственный Дарвиновский музей 9 октября приглашает взрослых и детей принять участие в праздничных мероприятиях Фестиваля науки. Музейная программа будет посвящена палеоарту — самому научному жанру в искусстве.

В течение дня участники Фестиваля смогут познакомиться с выставкой «Русский палеоарт» как самостоятельно, так и с экскурсией. Здесь можно увидеть доисторических животных в живописи, скульптуре, графике и цифровом искусстве, узнать о совместной работе палеонтологов и художников, сравнить реконструкции вымерших животных начала XX века с современными.

Лекция «Палеоарт» российского ученого-геолога и палеонтолога Сергея Владимировича Наугольных посвящена мировой истории палеоарта. Ее слушателям предложат проследить эволюцию жанра, посвященного изображению вымерших животных, первобытных людей и среды их обитания.

Самые маленькие посетители смогут побывать в роли палеореконструктора и воссоздать неповторимый облик доисторических животных из макарон. А на выставках «Палеоарт», «Осторожно, город!» и «Тайная жизнь перепончатокрылых» их ждут настольные игры, конкурсы, квесты.

В изобретательской лаборатории на занятии «Как устроена Земля?» ребята узнают об истории планеты, ее строении, движении материков, смене дня и ночи и проведут несколько экспериментов.

В ходе видеоэкскурсии «Многообразие жизни на Земле» участники Фестиваля совершат путешествие по всему земному шару. А с помощью презентации проекта «Виртуальное моделирование неосуществленного проекта здания Дарвиновского музея 1957 года» — увидят несбывшуюся мечту основателя Дарвиновского музея Александра Котса о большом и просторном музее с 49 тематическими залами.

Участие в мероприятиях по билетам в музей и регистрации, сообщается на сайте организации.

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