Аналитик назвал Су-57 лучшим истребителем ВКС РФ

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Российский самолет-невидимка Су-57 является лучшим истребителем, стоящим на вооружении ВКС РФ. Такое мнение высказал военный эксперт Брент М. Иствуд.

По словам эксперта, Су-57 стал конкурентом дляамериканских самолетов F-22 и F-35, а также китайской крылатой машины J-20. ОН отметил, что Су-57 является весьма грозной боевой единицей: существует возможность его совместного использования с разрабатываемым в РФ ударным беспилотным летательным аппаратом С-70 «Охотник».

Эксперт также отметил, что российский Су-57 обладает множеством преимуществ, например, он способен выполнять функции истребителя и штурмовика, может развивать высокую скорость и обладает отличной маневренностью, передает ФАН.

В августе стало известно, что в России приступили к созданию новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95. Ракета будет использоваться в составе вооружения бомбардировщиков Ту -22МЗМ и Ту-160М.