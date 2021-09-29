«Госуслуги.Культура» для использования «Пушкинской карты» установили более 3 млн человек

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Мобильное приложение «Госуслуги.Культура» установили более трех миллионов человек. Приложение позволяет пользоваться «Пушкинской картой», сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

— За первую неделю мы получили два миллиона скачиваний приложения, в настоящий момент почти три с половиной миллиона установок мобильного приложения. Большая часть приходится на операционную систему Android, примерно две трети, — заявил Качанов на пресс-конференции в ТАСС.

Ведомство также планирует предоставить возможность авторизации в приложении тем, кто старше 22 лет. Эти граждане не смогут воспользоваться картой, но они получат доступ к списку мероприятий.

«Пушкинская карта» – специальная карта для молодежи от 14 до 22 лет. С ее помощью, они могут расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется три тысячи рублей, в следующем году сумму планируют увеличить.

8 сентября заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что более 200 культурных учреждений столицы уже присоединилиськ программе «Пушкинская карта».