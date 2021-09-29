Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Госуслуги.Культура» для использования «Пушкинской карты» установили более 3 млн человек

Василий Плиткин

Общество
«Госуслуги.Культура» для использования «Пушкинской карты» установили более 3 млн человек
Фото: Pexels

Мобильное приложение «Госуслуги.Культура» установили более трех миллионов человек. Приложение позволяет пользоваться «Пушкинской картой», сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

— За первую неделю мы получили два миллиона скачиваний приложения, в настоящий момент почти три с половиной миллиона установок мобильного приложения. Большая часть приходится на операционную систему Android, примерно две трети, — заявил Качанов на пресс-конференции в ТАСС.

Ведомство также планирует предоставить возможность авторизации в приложении тем, кто старше 22 лет. Эти граждане не смогут воспользоваться картой, но они получат доступ к списку мероприятий.

«Пушкинская карта» – специальная карта для молодежи от 14 до 22 лет. С ее помощью, они могут расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется три тысячи рублей, в следующем году сумму планируют увеличить.

8 сентября заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что более 200 культурных учреждений столицы уже присоединилиськ программе «Пушкинская карта».

Читайте также:
молодежьКультурабанковская карта
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Северный поток: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Этический кодекс для Электроника

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Все мнения
О проекте