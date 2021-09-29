Песков прокомментировал ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в РФ

Фото: Администрация президента РФ

В России наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией. Такая ситуация требует внимания. Об этом в среду, 29 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы видим, что цифры растут. К сожалению, мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом, — рассказал он.

Власти наблюдают печальные показатели смертности, которые требуют внимания. В то же время, ограничения на федеральном уровне пока вводить не планируют.

Песков назвал текущую ситуацию поводом для очередной «мобилизации».

— Безусловно, эта ситуация является серьезным поводом для не просто обеспокоенности, а для очередной, так сказать, мобилизации, — передает его слова ТАСС.

Оснований для введения локдауна из-за коронавируса в России нет. Об этом 24 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 36 субъектах страны, добавила она. В первую очередь это происходит в крупных мегаполисах. Кроме того, Попова сообщила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции крайне эффективны.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».