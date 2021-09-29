Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков прокомментировал ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в РФ

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Песков прокомментировал ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в РФ
Фото: Администрация президента РФ

В России наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией. Такая ситуация требует внимания. Об этом в среду, 29 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы видим, что цифры растут. К сожалению, мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом, — рассказал он.

Власти наблюдают печальные показатели смертности, которые требуют внимания. В то же время, ограничения на федеральном уровне пока вводить не планируют.

Песков назвал текущую ситуацию поводом для очередной «мобилизации».

— Безусловно, эта ситуация является серьезным поводом для не просто обеспокоенности, а для очередной, так сказать, мобилизации, — передает его слова ТАСС.

Оснований для введения локдауна из-за коронавируса в России нет. Об этом 24 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 36 субъектах страны, добавила она. В первую очередь это происходит в крупных мегаполисах. Кроме того, Попова сообщила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции крайне эффективны.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

Читайте также:
число заболевшихКоронавирусДмитрий Песков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Северный поток: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Этический кодекс для Электроника

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Все мнения
О проекте