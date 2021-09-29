Цикл лекций «Шумаевский крест» стартует в Музее архитектуры

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Воздвиженка, 5/25 Карта всех событий

Музей архитектуры имени Щусева с 2 октября приглашает посетителей на цикл лекций «Шумаевский крест. Обретение святыни».

Шумаевский крест — один из самых загадочных памятников отечественного искусства. Он представлял собой подобие огромного киота, закрывающегося стеклянными дверями. Судьба креста загадочна и драматична. Цикл лекций призван с разных сторон представить историю уникального памятника из коллекции музея.

Тема первой лекции, которую музей презентует 2 октября, — «Загадка Шумаевского креста». Ее участники попробуют пересмотреть вопросы его замысла и заказчиков, авторства и времени создания ансамбля.

Через неделю, 9 октября, цикл продолжится лекцией «Шумаевский крест. Замысел, заказчик, исполнители». Далее лекции будут проходить каждое воскресенье. Тема программы 16 октября — «Шумаевский крест — собрание шедевров», 23 октября — «Новый Иерусалим и Шумаевский крест. Кальварии царя Алексея Михайловича».

30 октября состоится заключительная лекция «Шумаевский крест — Святая Земля царя Алексея Михайловича».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.