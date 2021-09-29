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Опрос показал, что больше половины россиян экономят на одежде и обуви

Василий Плиткин

Общество
Опрос показал, что больше половины россиян экономят на одежде и обуви
Фото: Вечерняя Москва

На одежде и обуви экономят 58 процентов россиян. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

53 процента респондентов стараются меньше тратить на развлечения и походы в кафе, 33 процента стараются уменьшить траты на такси и доставку еды. Многие также отказались от услуг клининга, фитнеса и платных курсов, пишет RuNews24.

Менее чем 30 процентам опрошенных удается сэкономить меньше одной тысячи рублей в месяц, 26 процентов экономят порядка трех тысяч рублей, около пяти тысяч рублей получается сэкономить у 21 процента. Только девять процентов сохраняет более десяти тысяч рублей в месяц.

Также из опроса стало известно, что каждый четвертый респондент старается откладывать деньги, а тратить накопленное предпочитают 44 процента опрошенных.

17 сентября «ВМ» писала об опасности «охоты за скидками» в магазинах. Маркетолог сообщил, что многие производители пытаются заманить покупателей в магазины скидками и тем самым получить больше прибыли. Покупка лишних товаров по низкой цене или приобретение чего-то вне рамок бюджета или уровня доходов — это нерационально и приводит к негативным последствиям.

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