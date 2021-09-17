Маркетолог предупредил об опасности «охоты за скидками» в магазинах

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Постоянная «охота за скидками» может привести к потере времени, сил и средств. Об этом рассказал доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Николай Перепелкин.

Он сообщил, что многие производители пытаются заманить покупателей в магазины скидками и тем самым получить больше прибыли. Целью продавца является избавиться от дополнительных партий товара и увеличить охват потребителей. Покупатель получает выгоду, приобретая вещь по низкой цене. Проблема возникает в случае неконтролируемого или неосознанного потребления.

— Разумная экономия превращается в одержимость, когда приобретение становится самоцелью, а само удовлетворение потребности уходит на второй план, — пояснил Перепелкин опасность «охоты за скидками».

Покупка лишних товаров по низкой цене или приобретение чего-то вне рамок бюджета или уровня доходов — это нерационально и приводит к негативным последствиям, отметил маркетолог.

По его мнению, обычно купленные таким образом товары оказываются ненужными. В результате человек набивает холодильник лишними продуктами, убирает в шкаф одежду, которую никогда не наденет. В выигрыше остается только производитель, сообщает издание «Прайм».

Экономист объяснил, как правильно экономить на акциях в супермаркете. Акционные предложения в магазинах позволяют не только сэкономить на товарах, но и получить бонусы для личного бюджета.