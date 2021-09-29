Терапевт пояснил, к каким проблемам со здоровьем могут привести постоянные переработки

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Врач-терапевт Андрей Звонков назвал последствия, которым могут привести постоянные переработки. По словам специалиста, сверхурочная работа приводит к переутомлению, у человека снижается иммунитет, ухудшается память.

—Есть четкий норматив, регламентирующий, сколько человек должен работать - как умственно, так и физически. У трудящегося человека работают нейроны, он находится в состоянии напряжения, — пояснил специалист в комментарии РИАМО.

Врач подчеркнул, что человек со сниженным иммунитетом наиболее уязвим к инфекциям и вирусам.

По мнению Звонкова, переработки возможны только по весомым причинам. Например, когда врач спасает жизнь пациента и делает многочасовую операцию.

Если переработки все-таки случаются, то с усталостью можно бороться при помощи любимого хобби, отдыха на даче, поездки в другой город.

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