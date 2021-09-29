Более семи тысяч новых рабочих мест создадут инвесторы за пределами ТТК

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В ЗАО, Зеленограде и Новой Москве появятся промышленный технопарк, производственный комплекс и многофункциональный общественно-деловой центр, которые дадут городу около 7 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

— Инвесторы построят три общественно-деловых объекта общей площадью порядка 300 тысяч квадратных метров, где будет создано около 7 тысяч новых рабочих мест. Эти проекты помогут решить задачу сбалансированной застройки в Западном административном округе, Зеленограде и Новой Москве, сделать эти районы более комфортными для жизни и работы. Инвесторы вложат в строительство более 12 миллиардов рублей, — рассказал Владимир Ефимов, отметив, что взамен власти предоставят застройщикам льготы по оплате переоформления участков под строительство многоквартирных жилых домов.

Сдача объектов запланирована на 2023–2026 годы.

Так, промышленный технопарк площадью более 100 тысяч квадратных метров, который даст 2,5 тысячи рабочих мест, построят в промзоне Алабушево (Зеленоград) на территории ОЭЗ «Технополис «Москва».

Технопарк будет вводиться в эксплуатацию в два этапа: до конца 2023 года и в 2026 году. Объем инвестиций в проект составит не менее 11,5 миллиарда рублей, шесть из которых направят на строительство.

На территории будущего технопарка уже началась подготовка к строительству.

— Второе соглашение предполагает создание промышленного комплекса. Это будет первый подобный объект, построенный по программе создания мест приложения труда. Комплекс площадью 111 тысяч квадратных метров появится в поселении Марушкинском Новой Москвы. В будущем здесь смогут работать около полутора тысяч человек. Строительство планируется завершить в мае 2024 года, — рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Кроме того, многофункциональный деловой центр площадью не менее 70 тысяч квадратных метров построят на улице Ярцевской в районе Кунцево. Его сдадут в эксплуатацию в 2026 году, в результате чего появится более трех тысяч рабочих мест.

Инвесторы названных проектов входят в холдинг Capital Group, уже не в первый раз принимающий участие в программе создания мест приложения труда.

28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда присвоен ряду девелоперских проектов, которые реализуются за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК).

В рамках проектов инвесторы возведут промышленные объекты, деловые центры и общеобразовательную школу. Их общая площадь превысит 340 тысяч квадратных метров. Благодаря этому город получит более 19,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в реализацию проектов превысят 25 миллиардов рублей.