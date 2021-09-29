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ТПУ «Рижская» станет одним из самых крупных хабов столицы

Анастасия Колоскова

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ТПУ «Рижская» станет одним из самых крупных хабов столицы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Транспортно-пересадочный узел «Рижская» станет одним из самых крупных хабов Москвы и улучшит транспортную доступность сразу трех столичных районов. Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В настоящее время в него входят станции Калужско-Рижской линии метро и D2, но в перспективе он объединит три диаметра (D2, D3, D4), две ветки метрополитена (добавится БКЛ), а также ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Пассажиры смогут совершать пересадку по принципу «сухие ноги».

— ТПУ «Рижская» улучшит транспортную доступность сразу трех столичных районов: Мещанского, Алексеевского и Марьиной Рощи. У жителей появятся удобные переходы между районами, а у пассажиров — быстрые и комфортные пересадки между разными видами транспорта. Этот хаб появится за счет формирования нового транспортного каркаса, который мы создаем по поручению мэра Москвы, — приводятся слова руководителя департамента Максима Ликсутова в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

«Рижская» также станет начальной и конечной точкой для части высокоскоростных поездов для перспективного ВСМ, благодаря чему разгрузится транспортный узел Площади трех вокзалов.

До этого председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в Москве разработают проект вокзального комплекса высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом (ВСМ-1). Объект должен появиться в составе ТПУ «Рижская».

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