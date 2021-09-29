В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности

Фото: Пресс-служба Госдумы

Министерство внутренних дел (МВД) России заявляет, что его сотрудниками проводились задержания лиц, причастных к призывам в несанкционированных массовых мероприятиях на улицах Москвы 20 и 25 сентября. Это заявление опубликовано в ответ на слова представителей КПРФ, размещенные в СМИ. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

— В частности, полицейскими установлен гражданин Иванов, который, находясь в офисе юридической службы московского горкома КПРФ по адресу Симферопольский бульвар, 24, отказался покинуть помещение и находится там более пяти суток, пытаясь избежать административной ответственности за высказанные ранее призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в центре столицы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается о еще одном гражданине, пытавшемся избежать ответственности, в здании приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. В доме № 17 в Старом Толмачевском переулке находился гражданин Биджаев, в отношении которого составлен административный протокол «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Отмечается, что задержания будут продолжаться.

— ГУ МВД России по г. Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности, — передает слова пресс-службы «МВД Медиа».