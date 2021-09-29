«Это глисты?»: доктор Комаровский объяснил, как избавиться от скрежета зубами

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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать, если вы заметили, что ваш ребенок начал скрежетать зубами.

— 10% взрослых и 15% детей иногда скрежещут зубами. По-научному это называется бруксизм. Самый главный вопрос, который люди задают по поводу бруксизма: не от глистов ли это. Несмотря на то, что к глистам это никакого отношения не имеет, это доказано. Современная медицина не может дать однозначный ответ на вопрос, почему бруксизм возникает. Сегодня считается, что главный механизм — повышенная нервная возбудимость. У людей спокойных скрежет зубов возникает редко, — объясняет врач в новом ролике на своем YouTube-канале.

Он рассказывает, что у детей бруксизм обычно возникает в период прорезывания молочных и коренных зубов. Также стоит различать бруксизм дневной и ночной. В первом варианте скрежета может не быть, а ребенок может просто плотно сжимать челюсть.

Существует несколько способов для того, чтобы определить, страдает ли человек бруксизмом.

— Утром может болеть нижняя челюсть. Кроме скрежета нередко возникают проблемы с зубами, прикусывание слизистой, может болеть голова и шея, — рассказывает специалист.

Главное в лечение бруксизма – привести в норму нервную систему.

— Стараемся, особенно перед сном, не нервничать. Любые напитки, содержащие кофеин, делают вероятность бруксизма выше, особенно во второй половине дня. Исключите жвачки. Еда закончилась — жевание прекратилось. Один из способов борьбы и профилактики — зажимать между передними зубами кончик языка. Если бруксизм возникает раз в день, нужно обратиться к врачу. Если зубы повреждаются, нужно восстанавливать эмаль. Стоматологи могут прописать малышам капы, которые защитят от повреждений, — говорит врач.

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