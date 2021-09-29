Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Это глисты?»: доктор Комаровский объяснил, как избавиться от скрежета зубами

Анна Михалюк

Общество
«Это глисты?»: доктор Комаровский объяснил, как избавиться от скрежета зубами
Фото: Pexels

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать, если вы заметили, что ваш ребенок начал скрежетать зубами.

— 10% взрослых и 15% детей иногда скрежещут зубами. По-научному это называется бруксизм. Самый главный вопрос, который люди задают по поводу бруксизма: не от глистов ли это. Несмотря на то, что к глистам это никакого отношения не имеет, это доказано. Современная медицина не может дать однозначный ответ на вопрос, почему бруксизм возникает. Сегодня считается, что главный механизм — повышенная нервная возбудимость. У людей спокойных скрежет зубов возникает редко, — объясняет врач в новом ролике на своем YouTube-канале.

Он рассказывает, что у детей бруксизм обычно возникает в период прорезывания молочных и коренных зубов. Также стоит различать бруксизм дневной и ночной. В первом варианте скрежета может не быть, а ребенок может просто плотно сжимать челюсть.

Существует несколько способов для того, чтобы определить, страдает ли человек бруксизмом.

— Утром может болеть нижняя челюсть. Кроме скрежета нередко возникают проблемы с зубами, прикусывание слизистой, может болеть голова и шея, — рассказывает специалист.

Главное в лечение бруксизма – привести в норму нервную систему.

— Стараемся, особенно перед сном, не нервничать. Любые напитки, содержащие кофеин, делают вероятность бруксизма выше, особенно во второй половине дня. Исключите жвачки. Еда закончилась — жевание прекратилось. Один из способов борьбы и профилактики — зажимать между передними зубами кончик языка. Если бруксизм возникает раз в день, нужно обратиться к врачу. Если зубы повреждаются, нужно восстанавливать эмаль. Стоматологи могут прописать малышам капы, которые защитят от повреждений, — говорит врач.

Ранее доктор Комаровский объяснил, как защитить ребенка от ротавируса.

Читайте также:
Зубыдоктор Комаровский
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Этический кодекс для Электроника

Все мнения
О проекте