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Врач пояснил, нужно ли вводить локдаун на федеральном уровне

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач пояснил, нужно ли вводить локдаун на федеральном уровне
Фото: Pixabay

Заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал, необходим ли локдаун в России в настоящее время. Он пояснил, что решение о локдауне принимают власти регионов, вводить его для всей страны нет необходимости.

— У нас нет такой и необходимости, и возможности вводить локдаун на всей территории страны. Это абсолютно региональная ситуация, и зависит она, прежде всего, от уровня заболеваемости, уровня госпитализаций, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Врач также отметил, что очередная волна роста заболеваемости связана с низким уровнем вакцинации в стране. По мнению специалиста, вакцинация необходима, чтобы остановить пандемию, в противном случае, показатели по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции будут расти.

29 сентября в России был зафиксирован новый рекорд числа смертей пациентов с коронавирусом. За сутки скончались 857 больных, за все время пандемии — 206 388 человек.

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