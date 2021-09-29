За сутки в России выявлено 22 430 новых случаев коронавируса

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В России за последние сутки выявили 22 430 новых случая коронавируса. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает Оперштаб Москвы.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, общее число заболевших за время пандемии составляет 7 487 138. За сутки у 8,6 процента не выявлено клинических проявлений болезни. Число вылеченных врачами составило 18 456. Умерли от коронавируса 857 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, составляет 6 653 941. Умерли за время пандемии 206 388 человек, передает Telegram-канал оперштаба.

До этого в Кремле рассказали о росте заболеваемости COVID-19. Несмотря на его наличие, решения по антиковидным мерам принимают регионы, у которых остаются особые полномочия.

Оснований для введения локдауна из-за коронавируса в России нет. Об этом 24 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 36 субъектах страны, добавила она. В первую очередь это происходит в крупных мегаполисах. Кроме того, Попова сообщила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции крайне эффективны.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».