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В Кремле рассказали о росте заболеваемости COVID-19

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В Кремле рассказали о росте заболеваемости COVID-19
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Правительственный штаб зафиксировал последовательный рост заболеваемости коронавирусом в России. Об этом рассказал во вторник, 28 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что решения по антиковидным мерам принимают регионы, у которых остаются особые полномочия.

— Пока же, действительно, правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов. Кто-то из специалистов говорит, что волна уже идет, кто-то — что она только начинается. Но факт остается фактом. В ряде регионов идет рост, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти из-за непривитых от болезни граждан.

Оснований для введения локдауна из-за коронавируса в России нет. Об этом 24 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 36 субъектах страны, добавила она. В первую очередь это происходит в крупных мегаполисах. Кроме того, Попова сообщила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции крайне эффективны.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

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