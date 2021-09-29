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Сергей Собянин оценил результаты благоустройства новых территорий парка «Яуза»

Василий Плиткин

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Сергей Собянин оценил результаты благоустройства новых территорий парка «Яуза»
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, парк ЯузаКарта всех событий

Результаты комплексного благоустройства новых территорий парка «Яуза» оценил мэр Москвы Сергей Собянин. После всех запланированных работ парк будет сопоставим с Парком Горького, отметил мэр.

В этом году в парке обустроили 50 гектаров территории. В нем было создано пространство со скейт-парком, тренажерами, спортплощадками и зонами для воркаута, сообщает информационный центр правительства Москвы. Всего в парке «Яуза» уже благоустроено 150 гектаров территории.

— В прилегающей к парку местности проживает около миллиона человек, поэтому обновленные зоны отдыха будут пользоваться большой популярностью, — заявил Собянин.

На сегодняшний день в парке уже отдыхают граждане. В нем сохранена экология рек Чермянки и Яузы. Сергей Собянин поделился мнением о том, что это самый крупный в Москве экологический и спортивный проект.

В парке «Яуза» были построены восемь мостов через реку Чермянку, а на ее берегу были обустроены панда-парк и два памп-трека. Специалисты провели очистку местного пруда и благоустройство прилегающей к нему территории.

На месте заброшенного футбольного поля появилось новое — с искусственным покрытием и системой подогрева. Рядом с ним обустроено четыре теннисных корта.

По плану в этом году работы по очистке русла реки Яузы будут завершены. Также планируется закончить работы по благоустройству Капустинского, Кольского, Лазоревых, Медведского и Ясного прудов.

25 сентября заместитель мэра столицы Петр Бирюков рассказал про современную площадку для воркаута в парке «Яуза». Она выполнена в стиле «русский ниндзя». Здесь можно будет проводить различные соревнования и ежедневные тренировки.

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