Более 770 семей в Новой Москве приступили к переезду в новое жилье по реновации

Дом с ярким фасадом на улице Свободы, 67а, построен по программе реновации / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

поселение Мосрентген, квартал 24, дом 1 Карта всех событий

Свыше 770 семей приступили к переезду в новые квартиры в поселении Мосрентген в Новой Москве в рамках программы реновации жилищного фонда столицы. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Левкина.

Новостройки, в которых поселятся москвичи, располагаются по адресу поселение Мосрентген, квартал 24, дом 1, корпуса с 1-го по 5-й.

Переехать смогут те горожане, которые ранее жили в 18 домах в поселениях Сосенское и Мосрентген.

Левкин добавил, что что с момента запуска программы в ТиНАО были полностью расселены 15 старых зданий, 12 из которых подверглись снесению.

Всего на территории Новой Москвы в программу включен 251 дом, в которых проживает более 22 тысяч москвичей.

На приобретение дополнительных метров в новых домах по программе реновации было подано 1339 заявок. Об этом рассказал в четверг, 23 сентября, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов газете «Ведомости».

По его словам, многие москвичи хотят докупить дополнительные метры к новым квартирам по реновации еще до переезда, чтобы расширить жилплощадь.