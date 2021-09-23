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Свыше 1,3 тысячи заявок подано на покупку дополнительных метров в домах по реновации

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Свыше 1,3 тысячи заявок подано на покупку дополнительных метров в домах по реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На приобретение дополнительных метров в новых домах по программе реновации было подано 1339 заявок. Об этом рассказал в четверг, 23 сентября, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов газете «Ведомости».

По его словам, многие москвичи хотят докупить дополнительные метры к новым квартирам по реновации еще до переезда, чтобы расширить жилплощадь.

— Всего с участниками программы реновации заключено более 1225 договоров, — добавил Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что 365 из 1339 обращений москвичи подали в течение двух лет после вступления в собственность на полученные квартиры.

В среду, 22 сентября, первый заместитель председателя Москомархитектуры и главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что многоэтажный дом по программе реновации жилья на Перовской улице оформят в серых и песочных тонах. Он будет состоять из шести секций, выстроенных в форме буквы «п».

До этого сообщалось, что дом по реновации в столичном районе Северное Измайлово оформят в трех цветах. Главной особенностью этого проекта станет облицовка под красный кирпич одной из секций, которая к тому же будет самой высокой из всех. Остальные части здания также будут облицованы кирпичом — серого и песочного цветов.

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