Аксенов заявил об отставке главы минздрава Крыма
Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко был отправлен в отставку. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в среду, 29 сентября.
По его словам, временно исполняющим обязанности главы регионального минздрава станет Константин Скорупский, 47-летний заслуженный врач Крыма. До этого он возглавлял Судакскую городскую больницу.
— Принял отставку министра здравоохранения Республики Крым Александра Ивановича Остапенко, — написал Аксенов.
Константин Скорупский — заслуженный врач Крыма.
Александр Остапенко занимал пост главы крымского Минздрава с 2020 года. До своей политической карьеры он возглавлял наркологический и противотуберкулезный диспансеры. Также он работал в Крымском республиканском клиническом центре фтизиатрии и пульмонологии и других клиниках.
До этого министр транспорта Крыма Евгений Исаков покинул свой пост, заявил Сергей Аксенов. По словам главы Крыма, благодаря ротации кадров возможно решение текущих вопросов.