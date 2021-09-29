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Аксенов заявил об отставке главы минздрава Крыма

Анастасия Волоснова

Политика
Аксенов заявил об отставке главы минздрава Крыма
Фото: rk.gov.ru

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко был отправлен в отставку. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в среду, 29 сентября.

По его словам, временно исполняющим обязанности главы регионального минздрава станет Константин Скорупский, 47-летний заслуженный врач Крыма. До этого он возглавлял Судакскую городскую больницу.

— Принял отставку министра здравоохранения Республики Крым Александра Ивановича Остапенко, — написал Аксенов.

Константин Скорупский — заслуженный врач Крыма.

Александр Остапенко занимал пост главы крымского Минздрава с 2020 года. До своей политической карьеры он возглавлял наркологический и противотуберкулезный диспансеры. Также он работал в Крымском республиканском клиническом центре фтизиатрии и пульмонологии и других клиниках.

До этого министр транспорта Крыма Евгений Исаков покинул свой пост, заявил Сергей Аксенов. По словам главы Крыма, благодаря ротации кадров возможно решение текущих вопросов.

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