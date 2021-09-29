Столичная полиция разыскивает пропавшую без вести трехлетнюю девочку

Фото: Пресс-служба Госдумы

Московская полиция разыскивает девочку, которая пропала в мае этого года. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Трехлетняя Дадашова Мариам Рашадовна пропала 15 мая 2021 года. У нее длинные темные волосы и карие глаза. В день исчезновения она была в розовой жилетке и светло-розовом костюме.

Фото: МВД по Москве

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, позвонить по телефонам 8 (495) 616-06-01, 8 (926) 342-29-28 или в службу «02» (с мобильного — 102).