Столичная полиция разыскивает пропавшую без вести трехлетнюю девочку
Московская полиция разыскивает девочку, которая пропала в мае этого года. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Трехлетняя Дадашова Мариам Рашадовна пропала 15 мая 2021 года. У нее длинные темные волосы и карие глаза. В день исчезновения она была в розовой жилетке и светло-розовом костюме.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, позвонить по телефонам 8 (495) 616-06-01, 8 (926) 342-29-28 или в службу «02» (с мобильного — 102).
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