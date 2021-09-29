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Билеты «Единый» с портретом Льва Толстого начали продавать в московском метро

Полина Долганова

Город
Билеты «Единый» с портретом Льва Толстого начали продавать в московском метро
Фото: mosmetro.ru

Проездной билет «Единый» с изображением русского писателя Льва Толстого теперь можно приобрести в кассах столичного метрополитена. Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что департамент совместно с Государственным музеем Толстого выбрали цитату писателя «Доброта побеждает все, а сама непобедима» и разместили ее на билетах.

Тираж «Единого» с новым дизайном составил 400 тысяч экземпляров, передает агентство городских новостей «Москва».

Более 2,2 тысячи карт «Тройка» купили пассажиры на автовокзалах и автостанциях Мострансавто с февраля 2021 года.

В пресс-службе отметили, что оплатить проезд «Тройкой» пассажиры могут более чем в 2,7 тысячи автобусов Мострансавто, курсирующих по 700 маршрутам Московской области. О возможности расплатиться «Тройкой» информируют специальные стикеры в салонах транспортных средств.

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