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«Первый раз с нами такое»: дочь Джигана сломала ногу

Полина Долганова

Общество
«Первый раз с нами такое»: дочь Джигана сломала ногу
Фото: instagram/samoylovaoxana

Дочь российского рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой Лея сломала ногу, играя с подругами в гостях. Об этом в среду, 29 сентября, рассказала мама девочки на своей странице в Instagram.

По ее словам, Лея получила травму, когда прыгала на кровати в гостях.

В результате случившегося девочке запретили ходить в течение полутора месяцев. Теперь она будет перемещаться на коляске.

Мама Леи также рассказала, что в понедельник, 27 сентября, они половину ночи провели в больнице.

Врачи диагностировали смещение и порекомендовали малышке лечь на операцию.

— Но Леюшка молодец, старается не унывать, а у меня просто сердце разрывается, — призналась звездная мама.

До этого сообщалось, что Лея, вторая дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой, решила следить за своей фигурой и села на диету.

Девочка решила, что сядет на 11-дневную диету: в течение этого времени она планировала не есть сладости. Но силы воли Лее хватило не на 11 дней, а всего на 11 минут. О своем неудачном опыте девочка сама рассказала на видео, которое было опубликовано на странице Оксаны Самойловой.

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