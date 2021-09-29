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Психолог рассказал, как узнать характер человека по переписке

Василий Плиткин

Общество
Психолог рассказал, как узнать характер человека по переписке
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Смайлики в сообщениях могут означать, что человек пытается отвлечь внимание своего адресата от чего-либо. Об этом рассказал психолог высшей категории Алексей Мелехин.

Большое количество текста в сообщении может указывать на определенный вид нарциссизма, сообщается на сайте «Аргументы и факты».

— Человек старается нам показать как можно больше себя, старается избыточно детализировать, слишком обстоятелен, чтобы только его заметили и его было много, — отметит психолог.

Нередко происходит то, что один и тот же смайлик обладает разными смыслами для отправляющего. Поэтому разгадать человека по смайликам достаточно сложно.

Сокращение слов или предложений также указывает на особенности человека, считает Мелехин.

— Фактически это равно тому, что у отправителя уже состоялся с вами диалог, но в его голове. То есть он уже с вами поговорил, все обсудил и выдал это укороченное сообщение, считая, что вам все из него понятно, — заявил специалист.

Голосовые сообщения могут придать некую интимность. Потому что нужно преодолеть барьеры, чтобы записать голосовое, а после отправить его. Также голосовые могут быть признаком того, что собеседнику не хватает общения.

Несмотря на это, Мелехин подчеркнул, что определять характер человека по переписке бесполезно. Потому что отправитель закладывает в свое сообщение определенный смысл, а адресат получает это послание через призму себя и своих трактовок.

В июле «ВМ» перечислила самые популярные эмодзи у россиян. С каждым годом пользователи по всему миру все чаще используют эмодзи в личных переписках и открытых постах в своих соцсетях.

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